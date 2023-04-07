***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzbekistan'ın Khorezm bölgesinde yer alan doğalgaz çevrim santralimizin 07.04.2023 tarihi itibariyle Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı National Electrics Grid of Uzbekistan (NEGU) tarafından bakanlık resmi kabulü yapılmıştır.Santralimiz 158 MW kurulu güç ile üretimine devam etmektedir. 2023 yılı sonuna kadar da mevcut kurulu gücün 174 MW'a artırılması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133819BIST