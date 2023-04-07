***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 17:17
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özbekistan'ın Khorezm bölgesinde yer alan doğalgaz çevrim santralimizin 07.04.2023 tarihi itibariyle Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı National Electrics Grid of Uzbekistan (NEGU) tarafından bakanlık resmi kabulü yapılmıştır.Santralimiz 158 MW kurulu güç ile üretimine devam etmektedir. 2023 yılı sonuna kadar da mevcut kurulu gücün 174 MW'a artırılması hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133819
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 4.921
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|Önceki Kapanış
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4.955
En Düşük
4.899
18:0519,2480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 19,6550
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|Önceki Kapanış
|: 19,6000
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19,2809
En Düşük
19,2141
18:0521,0145
En Yüksek
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|: 21,3900
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|Önceki Kapanış
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|: 1.242,47
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,2256
|19,2480
|% -0,02
|
|Euro
|20,9840
|21,0145
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,8271
|23,9466
|% -0,16
|
|Frank
|21,1792
|21,3068
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1155
|5,1412
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,67
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.523
|8.596
|33,00
|
|Yarım
|4.162
|4.206
|16,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.103
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
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|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
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|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
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