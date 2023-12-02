***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2023 00:09
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Çan2 Termik A.Ş. gelir çeşitliliğini artırmak üzere hem petrol ve hem de doğalgaz alanında global ölçekteki fırsatları değerlenmek ve geliştirmeye yönelik olarak Venezuela'da yeni girişimler ve çalışmalarda bulunmaktadır.
Bu çerçevede gerçekleşecek çalışmalar hususunda Çan2 Termik A.Ş.adına ülkedeki yatırım ajans ve izinlerinin alınması ve tanıtımı ile birlikte tüm başvuru süreç ve işlemler Odaş üzerinden yapılmış olup takip eden 60 gün içerisinde söz konusu petrol ve doğalgaz sektörleri ile ilgili olan tüm faaliyetler, işletmeler veya ilgili hisselerinin Çan2 Termik A.Ş.'ye devir edilmesi hususunda Şirketimiz ile Çan2 Termik A.Ş. arasında 01.12.2023 tarihli protokol imzalanmıştır.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221718
BIST
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17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,8993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0261
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,4606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0314
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3160
17:581.923,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 33,94
|Açılış
|: 1.923,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.928,08
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|BURCE
|168,30
|260.399.010
|% 10,00
|
|BURVA
|86,35
|31.962.296
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.794.316
|% 10,00
|
|EUKYO
|15,07
|18.472.281
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|3.551.536
|% 10,00
|
|KNFRT
|22,68
|48.260.558
|% -10,00
|
|AVGYO
|9,82
|45.002.362
|% -9,99
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|MRSHL
|2.050,00
|48.870.673
|% -9,97
|
|HURGZ
|4,68
|182.227.749
|% -9,83
|
|THYAO
|260,75
|11.837.639.832
|% 3,88
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|SASA
|52,30
|4.036.911.255
|% 4,85
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,35
|975.722.562
|% -0,27
|
|AKBNK
|34,86
|3.602.318.894
|% 3,63
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8646
|28,8993
|% 0,09
|
|Euro
|31,4364
|31,4606
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,6079
|36,7915
|% 0,73
|
|Frank
|33,1044
|33,3038
|% 0,83
|
|Riyal
|7,6801
|7,7186
|% 0,08
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,45
|25,48
|% 0,66
|
|Platin
|935,47
|938,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,16
|1.009,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,05
|79,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.070,76
|2.071,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
-
17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında