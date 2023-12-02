***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Çan2 Termik A.Ş. gelir çeşitliliğini artırmak üzere hem petrol ve hem de doğalgaz alanında global ölçekteki fırsatları değerlenmek ve geliştirmeye yönelik olarak Venezuela'da yeni girişimler ve çalışmalarda bulunmaktadır.Bu çerçevede gerçekleşecek çalışmalar hususunda Çan2 Termik A.Ş.adına ülkedeki yatırım ajans ve izinlerinin alınması ve tanıtımı ile birlikte tüm başvuru süreç ve işlemler Odaş üzerinden yapılmış olup takip eden 60 gün içerisinde söz konusu petrol ve doğalgaz sektörleri ile ilgili olan tüm faaliyetler, işletmeler veya ilgili hisselerinin Çan2 Termik A.Ş.'ye devir edilmesi hususunda Şirketimiz ile Çan2 Termik A.Ş. arasında 01.12.2023 tarihli protokol imzalanmıştır.Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221718BIST