***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzbekistan'ın Khorezm bölgesinde yer alan ve güncel durum itibariyle 158 MW kurulu güç ile üretimine devam eden Doğalgaz Çevrim Santrali'nin, Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı National Electrics Grid of Uzbekistan (NEGU) tarafından bakanlık resmi kabulü yapılarak 174 MW kurulu güce ulaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265671BIST