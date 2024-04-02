***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 15:28
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özbekistan'ın Khorezm bölgesinde yer alan ve güncel durum itibariyle 158 MW kurulu güç ile üretimine devam eden Doğalgaz Çevrim Santrali'nin, Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı National Electrics Grid of Uzbekistan (NEGU) tarafından bakanlık resmi kabulü yapılarak 174 MW kurulu güce ulaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265671
BIST
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17:009.082
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -75,20
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.080
En Yüksek
9.266
17:0032,0924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0861
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:0034,6376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0382
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:002.336,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,90
|Açılış
|: 2.335,47
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:00
|FMIZP
|371,25
|106.550.527
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|65.444.786
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.722.320
|% 10,00
|
|YAYLA
|20,02
|14.410.165
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|120.374.799
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.492.101
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|403.300.517
|% -9,97
|
|PEKGY
|11,21
|653.455.290
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|212.257.034
|% -9,96
|
|THYAO
|300,00
|8.534.750.907
|% -1,23
|
|ISCTR
|11,52
|6.161.957.466
|% 0,09
|
|YKBNK
|29,28
|5.448.647.221
|% 3,03
|
|AKBNK
|48,98
|4.720.081.068
|% 2,47
|
|SAHOL
|85,50
|3.843.123.819
|% 1,18
|
|ISCTR
|11,52
|6.161.957.466
|% 0,09
|
|ZOREN
|5,97
|1.994.744.558
|% -2,61
|
|YKBNK
|29,28
|5.448.647.221
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,07
|1.178.571.943
|% -1,95
|
|AKBNK
|48,98
|4.720.081.068
|% 2,47
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0729
|32,1015
|% -0,24
|
|Euro
|34,5799
|34,6329
|% -0,12
|
|Sterlin
|40,5051
|40,7082
|% 0,32
|
|Frank
|35,5818
|35,7601
|% 0,02
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,56
|25,59
|% 0,66
|
|Platin
|925,61
|926,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,43
|1.007,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,32
|88,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.270,75
|2.271,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15MEKAG
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 57.40 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 242 adet işlem
-
17:14SNGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 971, 637 adet işlem
-
17:13BRLSM
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 259, 907 adet işlem
-
17:12XU100
Endeks 9, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 84, 227.00 milyon TL de
-
17:11ISDMR
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 33.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 141, 211 adet işlem