***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2024 19:47
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Venezuela'da kurulmuş olan %75,5 oranında pay sahibi olduğumuz Invenergia C.A. şirketinin meşru çıkarlarının korunması, faaliyetin bilançodaki büyüklüğü ve pazardaki rekabet koşulları da dikkate alınarak Şirket için dezavantaj yaratmaması adına, II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ Md.6 kapsamında ilgili sürecin netlik kazanmasına kadar açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Şirketimizin 01.12.2023 tarihinde Çan2 Termik A.Ş. ile yapmış olduğu Devir Taahhüt Protokolü çerçevesinde, söz konusu şirketin hisse devir işleminin gerçekleşmiş olması itibariyle ilgili erteleme ortadan kalkmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271683
BIST
'
12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,3565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0540
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,9113
En Düşük
32,1821
12:3534,4292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,2457
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,1623
En Düşük
34,3896
12:352.436,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -24,73
|Açılış
|: 2.435,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.461,15
|
2.529,91
En Düşük
2.426,99
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CASA
|98,00
|2.516.542
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,05
|698.382
|% 0,00
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% 0,00
|
|ATSYH
|45,00
|427.843
|% 0,00
|
|BRKO
|4,99
|2.278.355
|% 0,00
|
|CASA
|98,00
|2.516.542
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,05
|698.382
|% 0,00
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% 0,00
|
|ATSYH
|45,00
|427.843
|% 0,00
|
|BRKO
|4,99
|2.278.355
|% 0,00
|
|THYAO
|309,25
|4.482.603.426
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,00
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 0,00
|
|TUPRS
|188,40
|2.021.474.898
|% 0,00
|
|KCHOL
|217,00
|1.840.833.717
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,80
|418.195.003
|% 0,00
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 0,00
|
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3524
|32,3565
|% 0,17
|
|Euro
|34,3983
|34,4292
|% -0,71
|
|Sterlin
|40,3487
|40,5509
|% -0,84
|
|Frank
|35,4520
|35,6297
|% -0,48
|
|Riyal
|8,6402
|8,6835
|% -0,01
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,84
|27,90
|% 0,66
|
|Platin
|975,34
|978,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.049,74
|1.055,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,10
|90,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.343,36
|2.344,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:45
SRVGY, ALKA, METUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:45
DITAS, QNBFL, ORMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
DGATE, BURVA, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
FONET, OYAYO, TNZTP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ODINE, MOGAN, REEDR