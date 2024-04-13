***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Venezuela'da kurulmuş olan %75,5 oranında pay sahibi olduğumuz Invenergia C.A. şirketinin meşru çıkarlarının korunması, faaliyetin bilançodaki büyüklüğü ve pazardaki rekabet koşulları da dikkate alınarak Şirket için dezavantaj yaratmaması adına, II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ Md.6 kapsamında ilgili sürecin netlik kazanmasına kadar açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Şirketimizin 01.12.2023 tarihinde Çan2 Termik A.Ş. ile yapmış olduğu Devir Taahhüt Protokolü çerçevesinde, söz konusu şirketin hisse devir işleminin gerçekleşmiş olması itibariyle ilgili erteleme ortadan kalkmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271683BIST