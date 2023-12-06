Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

06.12.2023 17:09
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlşkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programı Yönetim Kurulu karar tarihinde itibaren 3 yıl olarak belirlenmiştir
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 75.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 800.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihli toplantısında,
ODAS pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkânı sunmak amacıyla
-Sermaye Piyasası Kurulu II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliğ'i ve SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararında belirtilmiş olan hususlar da göz önüne alınarak pay geri alımı yapılmasına,
-Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin toplam/yaklaşık %5,36'sını temsil eden 75.000.000 nominal değere sahip 75.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,
-Geri alım için ayrılan azami fon tutarının 800.000.000 TL olarak belirlenmesine,
-Geri alım programının Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine,
-İşlemler için şirket yönetiminin yetkilendirilmesine
-Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222941


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.855
Değişim :  -2,51% |  -202,36
Açılış :  8.067  
Önceki Kapanış :  8.057  
En Düşük
7.855 En Yüksek
8.112
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 1.958,00 95.728.696 % 10,00  
MRSHL 2.002,00 552.109.036 % 10,00  
ISATR 974.357,50 974.358 % 10,00  
OZSUB 33,26 128.972.004 % 9,99  
ALCAR 1.387,00 505.154.713 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9199 28,9290 % 0,16  
Euro 31,2090 31,2358 % 0,07  
Sterlin 36,2974 36,4794 % 0,11  
Frank 32,9480 33,1465 % 0,26  
Riyal 7,6875 7,7260 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,00 24,02 % 0,66  
Platin 894,26 897,21 % 0,66  
Paladyum 954,71 957,37 % 0,66  
Brent Pet. 74,56 74,56 % 0,66  
Altın Ons 2.027,47 2.027,72 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru