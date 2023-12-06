***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
06.12.2023 17:09
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlşkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programı Yönetim Kurulu karar tarihinde itibaren 3 yıl olarak belirlenmiştir
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 75.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 800.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihli toplantısında,
ODAS pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkânı sunmak amacıyla
-Sermaye Piyasası Kurulu II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliğ'i ve SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararında belirtilmiş olan hususlar da göz önüne alınarak pay geri alımı yapılmasına,
-Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin toplam/yaklaşık %5,36'sını temsil eden 75.000.000 nominal değere sahip 75.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,
-Geri alım için ayrılan azami fon tutarının 800.000.000 TL olarak belirlenmesine,
-Geri alım programının Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine,
-İşlemler için şirket yönetiminin yetkilendirilmesine
-Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222941
BIST