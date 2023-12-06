***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlşkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programı Yönetim Kurulu karar tarihinde itibaren 3 yıl olarak belirlenmiştirGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 75.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 800.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihli toplantısında,ODAS pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkânı sunmak amacıyla-Sermaye Piyasası Kurulu II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliğ'i ve SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararında belirtilmiş olan hususlar da göz önüne alınarak pay geri alımı yapılmasına,-Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin toplam/yaklaşık %5,36'sını temsil eden 75.000.000 nominal değere sahip 75.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,-Geri alım için ayrılan azami fon tutarının 800.000.000 TL olarak belirlenmesine,-Geri alım programının Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine,-İşlemler için şirket yönetiminin yetkilendirilmesine-Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222941BIST