***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Günlük Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programı Yönetim Kurulu karar tarihinde itibaren 3 yıl olarak belirlenmiştirGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 75.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 800.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, ODAS, TREODAS00014 07.12.2023 1.000.000 0,001 9,916 0 YokturEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 07.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,89 – 9,94 TL arasında (ağırlıklı ortalama 9,9160 TL) fiyat aralığından toplam 1.000.000 TL nominal değerli ODAS payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 07.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,000714'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223758BIST