***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
07.12.2023 18:14
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Günlük Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programı Yönetim Kurulu karar tarihinde itibaren 3 yıl olarak belirlenmiştir
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 75.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 800.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ODAS, TREODAS00014 07.12.2023 1.000.000 0,001 9,916 0 Yoktur
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 07.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,89 – 9,94 TL arasında (ağırlıklı ortalama 9,9160 TL) fiyat aralığından toplam 1.000.000 TL nominal değerli ODAS payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 07.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,000714'e ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223758
BIST