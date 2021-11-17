***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.11.2021 09:40
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, 04 -25 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan sermaye artırımı kapsamında SPK VII
-
128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca yapılan açıklama olup, sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978230
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.686
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0
En Düşük
0
18:0510,4196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1028
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4586
En Düşük
10,2960
18:0511,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1042
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
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11,8279
En Düşük
11,6569
18:05622,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 9,08
|Açılış
|: 622,79
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIMAS
|66,35
|524.752.527
|% 1,80
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|TCELL
|17,32
|377.803.522
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|YEOTK
|52,45
|66.139.926
|% 0,00
|
|AKMGY
|38,64
|897.196
|% -0,78
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|TCELL
|17,32
|377.803.522
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|YEOTK
|52,45
|66.139.926
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4102
|10,4196
|% 1,00
|
|Euro
|11,7739
|11,7848
|% 0,89
|
|Sterlin
|13,9947
|14,0649
|% 1,37
|
|Frank
|11,1713
|11,2386
|% 1,19
|
|Riyal
|2,7777
|2,7917
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,44
|
|Altın Gr.
|622
|622
|7,95
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,14
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|-0,82
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