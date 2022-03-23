***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.03.2022 17:13
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04 -25 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan sermaye artırımı kapsamında SPK VII
-
128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012434
BIST
17:192.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,50
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
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2.204
En Düşük
2.170
17:1914,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0313
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
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14,8589
En Düşük
14,7784
17:1916,3151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0440
|Açılış
|: 16,2700
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|Önceki Kapanış
|: 16,3600
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16,3846
En Düşük
16,2835
17:19921,98
En Yüksek
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|: 0,64%
|| 5,86
|Açılış
|: 921,98
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|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
924,69
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ENSRI
|16,94
|37.369.178
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.256.796
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|137.376.619
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.669.511
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|105.242.037
|% 9,97
|
|PKENT
|258,20
|66.089.955
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.162.052.580
|% -9,89
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|269,70
|75.078.501
|% -6,32
|
|AYCES
|67,90
|8.353.867
|% -6,28
|
|GARAN
|12,16
|3.494.579.790
|% 1,93
|
|THYAO
|28,36
|2.119.421.738
|% -0,56
|
|KRDMD
|15,21
|1.457.922.091
|% -0,33
|
|HEKTS
|17,98
|1.287.188.363
|% 3,75
|
|EREGL
|33,44
|1.187.047.865
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,28
|1.162.052.580
|% -9,89
|
|GARAN
|12,16
|3.494.579.790
|% 1,93
|
|YKBNK
|4,04
|727.841.496
|% -1,46
|
|ODAS
|1,62
|284.958.229
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,36
|393.242.993
|% 0,85
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8490
|14,8536
|% 0,21
|
|Euro
|16,3021
|16,3151
|% -0,27
|
|Sterlin
|19,5479
|19,6459
|% -0,30
|
|Frank
|15,8398
|15,9352
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9477
|3,9675
|% 0,16
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.932
|1.933
|10,81
|
|Altın Gr.
|924
|924
|7,86
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.211
|48,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,17
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|B. Petrol
|120
|120
|4,91
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