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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.11.2022 18:40
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çan2 Termik A.Ş. Elektrik Üretim 320000000 245610000 TRY 76,77 Bağlı Ortaklık
Voytron Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. Elektrik Satış 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. Elektrik Üretim 615000 307500 TRY 50 Bağlı Ortaklık
Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. Madencilik 12600000 12600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti. Elektrik Üretim 5601000 4480800 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. Doğalgaz Satış 4312000 3881662 TRY 90,02 Bağlı Ortaklık
Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 50000 48000 TRY 96 Bağlı Ortaklık
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Madencilik 10000 5200 TRY 52 Bağlı Ortaklık
Suda Maden A.Ş. Madencilik 44900000 44900000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Projeleri Geliştirme 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. Madencilik 250000 200000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Odaş Enerji CA LLC Elektrik Üretim 76,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Çan-2 Trakya Maden A.Ş. Madecilik 550000 422180 TRY 76,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Onur Mining Maden Üretim A.Ş. Madencilik 1500000 750000 TRY 50 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082721


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PCILT 36,52 46.073.119 % 10,00  
IDEAS 44,00 19.279.252 % 10,00  
BASCM 5,06 1.486.392 % 10,00  
SEGYO 3,52 115.831.335 % 10,00  
EUYO 4,07 4.043.688 % 10,00  
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Euro 19,2824 19,3401 % 0,42  
Sterlin 22,2834 22,3952 % 0,43  
Frank 19,5813 19,6992 % 0,22  
Riyal 4,9463 4,9711 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.747 6,37  
Altın Gr. 1.046 1.046 3,54  
Cumhuriyet 6.988 7.094 -21,00  
Tam 6.987 7.064 28,00  
Yarım 3.389 3.454 14,00  
Çeyrek 1.689 1.726 7,00  
Gümüş.Ons 21,13 21,17 0,21  
Gümüş Gr. 12,64 12,66 0,11  
B. Petrol 83,24 83,24 -0,47  
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