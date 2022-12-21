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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.12.2022 17:30
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.05.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 4.87 A/B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
BURAK ALTAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 23.05.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Genel Müdür - Evet 15.81 A/B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
HAFİZE AYŞEGÜL ÖZAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 06.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - 0.19 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
UMUT APAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.12.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080969 Değerlendirildi Hayır
ZEHRA ZEYNEP DERELİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.12.2022 İcrada Görevli Değil - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080969 Değerlendirildi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MELİH YÜCEYURT Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Grup Finans Müdürü -
ADEVİYE DEMİR PEKMEZCİ Muhasebe ve Raporlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Grup Muhasebe Müdürü -
ZEYNEL ABİDİN TAMER BİLGİÇ İşletme Müdürü Makine Mühendisi İşletme Müdürü -
ALİ KEMAL KAZANCI Maden Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Fosil Yakıtlar Direktörü -
İLKNUR YILMAZ Hukuk Direktörü Üst Düzey Yönetici Hukuk Direktörü -
CANER DEMİRAYAK Stratejik Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Stratejik Planlama ve Ticaret Direktörü -
İNCİ ARIKAN İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
BÜLENT BARUT Santral Müdürü Mühendis Santral Müdürü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089011


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