***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.02.2024 22:18
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çan2 Termik A.Ş. Elektrik Üretim 938.116.902,57 548244402 TRY 58,44 Bağlı Ortaklık
Voytron Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. Elektrik Satış 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. Elektrik Üretim 615000 307500 TRY 50 Bağlı Ortaklık
Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. Madencilik 12600000 12600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. Doğalgaz Satış 4312000 3881662 TRY 90,02 Bağlı Ortaklık
Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 50000 48000 TRY 96 Bağlı Ortaklık
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Madencilik 10000 5200 TRY 52 Bağlı Ortaklık
Suda Maden A.Ş. Madencilik 44900000 44900000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Projeleri Geliştirme 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. Madencilik 250000 250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Odaş Enerji CA LLC Elektrik Üretim 450000000 225000000 UZS 50 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat A.Ş. Turizm 20000000 10000000 TRY 50 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 6000000 3506400 TRY 58,44 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Çan-2 Trakya Maden A.Ş. Madecilik 550000 321420 TRY 58,44 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Turizm 1000000 500000 TRY 50 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Onur Mining Maden Üretim A.Ş. Madencilik 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249933
BIST