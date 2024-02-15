***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÇan2 Termik A.Ş. Elektrik Üretim 938.116.902,57 548244402 TRY 58,44 Bağlı OrtaklıkVoytron Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. Elektrik Satış 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. Elektrik Üretim 615000 307500 TRY 50 Bağlı OrtaklıkSuda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. Madencilik 12600000 12600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkOdaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. Doğalgaz Satış 4312000 3881662 TRY 90,02 Bağlı OrtaklıkAnadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 50000 48000 TRY 96 Bağlı OrtaklıkYS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Madencilik 10000 5200 TRY 52 Bağlı OrtaklıkSuda Maden A.Ş. Madencilik 44900000 44900000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkCR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Projeleri Geliştirme 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. Madencilik 250000 250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkOdaş Enerji CA LLC Elektrik Üretim 450000000 225000000 UZS 50 Dolaylı Bağlı OrtaklıkZenn Yatırım Otelcilik İnşaat A.Ş. Turizm 20000000 10000000 TRY 50 Dolaylı Bağlı OrtaklıkYel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 6000000 3506400 TRY 58,44 Dolaylı Bağlı OrtaklıkÇan-2 Trakya Maden A.Ş. Madecilik 550000 321420 TRY 58,44 Dolaylı Bağlı OrtaklıkYasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Turizm 1000000 500000 TRY 50 Dolaylı Bağlı OrtaklıkOnur Mining Maden Üretim A.Ş. Madencilik 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249933BIST