***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.01.2022 17:29
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak
- Şirketimizin Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Salih Erez'in seçilmesine,
- Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Salih Erez ve Sayın Mehmet Erdem Aykın'ın seçilmesine,
- Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Salih Erez'in, Komite Üyesi olarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmesine,
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995005
BIST
17:321.980
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
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|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
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|IZTAR
|22,74
|60.569.730
|% 8,29
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|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
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|TETMT
|461,50
|84.475.771
|% 7,38
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|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
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|KUTPO
|100,80
|123.783.126
|% -10,00
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|PRKAB
|50,40
|206.846.592
|% -10,00
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|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
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|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
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|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
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|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
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|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% -7,13
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|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
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|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
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|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
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|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
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|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
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|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% -5,14
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|17:32
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,6492
|13,6574
|% 1,64
|
|Euro
|15,4755
|15,4926
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,4551
|18,5476
|% 0,97
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|Frank
|14,8096
|14,8988
|% 1,18
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|Riyal
|3,6205
|3,6386
|% 1,41
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.819
|1.820
|0,20
|
|Altın Gr.
|796
|796
|10,35
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|0,32
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|B. Petrol
|87,56
|87,56
|1,08
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Seans Raporu
17:32
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17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
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17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
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17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK