***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOdine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 03.04.2024 tarih 2024/6 sayılı kararında halka arz sonucu nakit olarak artırılan 22.100.000,00- TL nominal değerli payların halka arzı izahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı ekteki 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız,Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274023BIST