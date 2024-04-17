***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.04.2024 18:57
***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 03.04.2024 tarih 2024/6 sayılı kararında halka arz sonucu nakit olarak artırılan 22.100.000,00- TL nominal değerli payların halka arzı izahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı ekteki 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274023
BIST
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18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0324
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,6654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1206
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.473,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -13,08
|Açılış
|: 2.472,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.465,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|52,25
|6.766.016
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.381.870
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|299.708.358
|% 9,99
|
|ORMA
|225,70
|6.230.243
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|234.007.339
|% 9,99
|
|DITAS
|20,88
|54.938.378
|% -10,00
|
|CELHA
|41,62
|85.007.640
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,45
|313.064.006
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.547.349
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|267.969.731
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.978.468.179
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|AKBNK
|56,05
|4.798.762.799
|% 0,36
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,27
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,86
|2.228.458.345
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% -5,72
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% -5,05
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4575
|32,4962
|% 0,14
|
|Euro
|34,6102
|34,6750
|% 0,38
|
|Sterlin
|40,3930
|40,5955
|% 0,08
|
|Frank
|35,6469
|35,8256
|% 0,20
|
|Riyal
|8,6618
|8,7052
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,28
|28,31
|% 0,66
|
|Platin
|943,32
|945,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,35
|1.029,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,31
|87,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.369,97
|2.370,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METUR
Yüzde 5.19 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 656, 024 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 07 artarak (% 0.05 ) 10, 313
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DITAS, CELHA
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17:58XU100
Endeks 9, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 90, 589.00 milyon TL de
-
17:58TSPOR
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 418, 589 adet işlem