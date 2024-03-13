***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2024 tarihli kararı ileAcıdere Osb Mah. 23 Nisan Cad. No : 3 Sarıçam/Adana adresinde şube açılmasına, şube unvanının Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş - Adana Şubesi şeklinde olmasına, şube açılışı için gerekli yasal işlemlerin yürütülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258548BIST