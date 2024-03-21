***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OFSYM*** OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.03.2024 tarihinde duyurusu yapılmış olan Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş - Adana Fabrika Şubesi açılışı ile ilgili işlemler Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261139BIST