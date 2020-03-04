***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 15:38
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824177
BIST
15:54112.688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.480,88
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
15:546,1000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
15:546,7858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0401
|Açılış
|: 6,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
15:54322,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,80
|Açılış
|: 322,68
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|16.645.619
|% 19,86
|
|OZBAL
|2,07
|12.558.638
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.404.867
|% 14,84
|
|YKGYO
|3,17
|28.317.374
|% 14,03
|
|TKNSA
|9,11
|289.228.330
|% 12,89
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|BURVA
|14,55
|173.127
|% -5,46
|
|AVGYO
|1,99
|122.403.221
|% -5,24
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|ASELS
|30,84
|1.195.814.329
|% 1,18
|
|THYAO
|11,96
|786.345.680
|% -2,13
|
|KARSN
|1,95
|493.877.032
|% 2,63
|
|GARAN
|10,58
|465.044.374
|% 3,83
|
|HALKB
|6,49
|318.477.574
|% 0,00
|
|KARSN
|1,95
|493.877.032
|% 2,63
|
|ODAS
|2,17
|260.847.989
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,60
|274.031.089
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,50
|157.035.877
|% 0,67
|
|ADESE
|1,53
|156.672.769
|% -1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7834
|7,8225
|% -0,11
|
|Frank
|6,3358
|6,3740
|% -0,38
|
|Riyal
|1,6194
|1,6275
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|10,03
|
|Altın Gr.
|323
|323
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.136
|2.168
|35,00
|
|Tam
|2.130
|2.183
|39,98
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|19,34
|
|Çeyrek
|516
|528
|9,66
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,88
|52,88
|1,02
|