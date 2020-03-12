***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 12:19
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827424
BIST
12:1796.217
En Yüksek
|Değişim
|: -4,70%
|| -4.749,24
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.105
12:176,2359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,2410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:177,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,0210
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:17330,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,41
|Açılış
|: 330,06
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.603.197
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|231.748.018
|% 19,80
|
|SELEC
|8,75
|94.434.244
|% 18,56
|
|DEVA
|11,78
|135.651.595
|% 18,51
|
|ECZYT
|12,98
|84.207.403
|% 17,79
|
|ALCTL
|12,98
|12.356.924
|% -19,93
|
|HUBVC
|16,02
|28.733.215
|% -19,90
|
|RYGYO
|4,27
|13.952.375
|% -19,89
|
|RYSAS
|4,56
|24.549.522
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|4.757.383
|% -19,81
|
|ASELS
|24,80
|317.807.166
|% -5,20
|
|THYAO
|8,91
|289.066.070
|% -7,28
|
|ECILC
|4,78
|231.748.018
|% 19,80
|
|MGROS
|23,28
|147.330.028
|% 1,31
|
|GARAN
|8,98
|144.819.178
|% -6,26
|
|IHLGM
|0,97
|99.193.481
|% -13,39
|
|ODAS
|1,38
|101.252.320
|% -14,29
|
|ADESE
|1,26
|67.413.800
|% -4,55
|
|ECILC
|4,78
|231.748.018
|% 19,80
|
|EKGYO
|1,16
|58.866.558
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9496
|7,9894
|% 0,13
|
|Frank
|6,6434
|6,6834
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6580
|1,6664
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|2,92
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|-5,00
|
|Tam
|2.176
|2.231
|-3,50
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|-1,69
|
|Çeyrek
|528
|539
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|16,65
|16,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|33,73
|33,73
|-2,06
|
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