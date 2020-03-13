***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:59
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828688
BIST
15:0297.910
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 4.270,87
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.019
En Düşük
91.644
15:026,2929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0244
|Açılış
|: 6,2710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:027,0276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0453
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:02318,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,51
|Açılış
|: 318,85
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|35.257.005
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.633
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.987.152
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.488.345
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.178.225
|% 9,94
|
|AKGRT
|5,17
|4.974.549
|% -13,55
|
|ECZYT
|9,81
|33.451.898
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|ASELS
|25,74
|771.122.060
|% 5,67
|
|THYAO
|9,25
|747.510.544
|% 9,08
|
|GARAN
|9,28
|413.896.203
|% 6,18
|
|EREGL
|8,41
|252.163.772
|% 3,19
|
|TSPOR
|3,59
|230.003.898
|% 4,36
|
|ODAS
|1,40
|228.316.424
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,96
|120.415.096
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,11
|229.430.606
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,25
|228.543.654
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,21
|105.687.384
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8268
|7,8660
|% -1,06
|
|Frank
|6,5869
|6,6266
|% -1,14
|
|Riyal
|1,6662
|1,6745
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,20
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.117
|2.149
|-3,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|-6,86
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,32
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,76
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,14
|35,14
|1,92
|