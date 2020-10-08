***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 13:39
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879781
BIST
16:271.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:277,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:279,3261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0497
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:27484,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,82
|Açılış
|: 484,38
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:25
|UTPYA
|18,37
|10.734.416
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.949.252
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.972.777
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.705
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.033.146
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.935
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.921.188
|% -9,92
|
|PETKM
|4,48
|1.113.824.463
|% 1,82
|
|SISE
|6,72
|1.001.044.934
|% 0,45
|
|ASELS
|18,15
|919.830.138
|% -2,21
|
|TUPRS
|81,80
|896.856.072
|% 1,93
|
|GARAN
|6,99
|601.040.112
|% -0,29
|
|PETKM
|4,48
|1.113.824.463
|% 1,82
|
|IHLAS
|1,14
|243.621.795
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,28
|235.052.058
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,67
|291.837.300
|% -0,60
|
|YGYO
|1,13
|197.445.020
|% 2,73
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9312
|7,9352
|% 0,68
|
|Euro
|9,3224
|9,3298
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2309
|10,2822
|% 0,74
|
|Frank
|8,6030
|8,6548
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1105
|2,1211
|% 0,71
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,63
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,91
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|47,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|44,35
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,45
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,72
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|1,09
|