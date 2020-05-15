***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 119.465.527 12.863.103 317.331.701 317.331.701Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-720.000 -720.000 -720.000Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler3.002.321 1.331.388 4.333.709 4.333.709Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler14.194.491 -14.194.491 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -30.061.550 -30.061.550 -30.061.550Sermaye Arttırımı0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 135.942.339 -30.061.550 290.883.860 290.883.860Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerTransferler-92.124.422 92.124.422 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -30.614.571 -30.614.571 -30.614.571Sermaye Arttırımı165.000.000 152.890 165.152.890 165.152.890Dönem Sonu Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -5.014.400 14.624.344 43.817.917 -30.614.571 360.678.507 360.678.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.246.388 -2.016.684Dönem Karı (Zararı)-30.614.571 -30.061.550Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.364.469 14.682.095Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-15 6.615.782 3.253.005Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler248.946 166.538Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 248.946 166.538Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.630.403 4.930.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 625.273 795.202Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13.005.130 4.134.994Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.969.418 11.446.590Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -360.527 -457.844Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 5.329.945 11.904.434Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 1.778.605 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.545.574 -8.765.570Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -5.545.574 -8.765.570Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.207.885 3.710.442Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler459.004 -59.106Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler459.004 -59.106İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler44.559.953 26.576.124Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -31.668.376 67.069.316Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 38.849.265 98.529.119Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 39.650.380 -147.556.685Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.632 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.588.389 2.038.505İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-694.559 6.495.869Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-694.559 6.718.869Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -223.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.309.851 11.196.669Ödenen Faiz-4.807.468 -9.634.439Alınan Faiz360.527 457.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.616.522 -1.298.490Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -2.738.268YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.708.802 -10.260.279Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.173.977 157.979Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.173.977 157.979Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.461.992 -2.086.746Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -5.461.992 -2.086.746Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar5.996.817 -8.331.512Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar5.996.817 -8.331.512Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.540.677 11.173.659Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri165.152.890 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 20.000.000Kredilerden Nakit Girişleri0 20.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-167.315.962 -8.826.341Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-167.315.962 -8.826.341Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -2.377.605 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.414.513 -1.103.304NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.414.513 -1.103.304DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.532.804 13.336.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.947.317 12.233.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 36.947.317 8.532.804 13.336.359Ticari Alacaklar355.051.409 327.199.163 442.471.998İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.846.981 5.020.549 125.204İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 349.204.428 322.178.614 442.346.794Diğer Alacaklar36.283 38.333 29.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 36.283 38.333 29.453Türev Araçlar24 0 0 44.952Stoklar8 110.144.047 149.242.258 332.146.119Peşin Ödenmiş Giderler9 9.367.949 6.625.692 3.086.634Diğer Dönen Varlıklar11.170.577 13.134.558 36.608.811ARA TOPLAM522.717.582 504.772.808 827.724.326Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0 22.045.399TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR522.717.582 504.772.808 849.769.725DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 22.453.269 22.453.269 407.870Maddi Duran Varlıklar11 212.406.298 213.182.639 124.406.444Kullanım Hakkı Varlıkları15 18.056.194 19.969.098 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar952.083 1.113.273 2.203.090Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar952.083 1.113.273 2.203.090Peşin Ödenmiş Giderler9 4.073.318 10.070.135 16.955.734Ertelenmiş Vergi Varlığı19 24.899.279 26.270.882 2.007.653TOPLAM DURAN VARLIKLAR282.840.441 293.059.296 145.980.791TOPLAM VARLIKLAR805.558.023 797.832.104 995.750.516KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 16.749.776 183.932.738 157.930.801Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.675.372 7.168.740 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.675.372 7.168.740 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 7.675.372 7.168.740 0Ticari Borçlar350.006.045 310.355.665 471.628.676İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 196.021.502 153.700.514 200.401.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 153.984.543 156.655.151 271.227.058Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 11.632 0 1.200Diğer Borçlar5.273.492 6.018.127 3.602.097İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.273.492 6.018.127 3.602.097Türev Araçlar24 0 5.545.574 7.281.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.610.293 2.661.485 1.160.992Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0 2.738.268Kısa Vadeli Karşılıklar28.640.372 19.451.372 12.117.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.979.247 5.880.006 6.423.966Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 21.661.125 13.571.366