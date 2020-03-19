***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu tarafından 19/03/2020 tarihinde alınan karar uyarınca 1)15607790544 TC kimlik numaralı Yılmaz Selçuk'un 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirket'in Genel Müdürü olarak atanmasına ve 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kendisine I. Derece A Grubu imza yetkisi verilmesine 2)55267044700 TC kimlik numaralı Ergun Hepvar'ın bugün tarihli olan ve 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür görevinden istifa ettiğini bildiren istifa mektubunun tebliğ alındığının kabulüne ve imza yetkilerinin 1 Mayıs 2020 tarihi itibariyle iptal edilmesine 3)İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına ve 4)Bu doğrultuda ek imza sirküleri çıkartılmasına Karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830762BIST