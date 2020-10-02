***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.09.2020 ve 23.09.2020 tarihlerinde yayınladığımız "Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim" duyurularımız da ekte yer alan Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanaklarında Kişisel bilgilere yer verildiğinden, ilgili dökümanların kişisel veriler içeren kısımları kapatılarak tekrar yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878063BIST