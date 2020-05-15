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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

15.05.2020 20:09
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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/05/2020
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR. 31 Mart 2020 tarihi itibariyle Bağımsız Denetimden Geçmemiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliğinin 9.maddesine göre düzenlenmiş ve Yönetim Kurulumuz'un 15.05.2020 tarih ve 11 sayılı kararıyla kabul edilmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve bu tablolara ilişkin Dipnotlar ekte gönderilmektedir. İlişikte sunduğumuz 01.01.2020 - 31.03.2020 faaliyet dönemine ait Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablolarının ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun bunlara ait açıklamaları içeren raporun SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızdan incelendiğini, işletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,
 OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER  AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET AŞ
         Yılmaz Selçuk   Özden Erol Dündar           Genel Müdür  Finans Direktörü            



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845597


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Yarım 1.235 1.256 -7,30  
Çeyrek 618 628 -3,70  
Gümüş.Ons 16,99 17,02 0,38  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,07  
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