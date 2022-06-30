***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.06.2022 20:57
***OLMK******TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler TIRE
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
OLMK, TRAOLMKS91D2
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022
Ek Açıklamalar
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ("MTK") ve Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ("MOL") devralma yoluyla birleşmesine ilişkin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan 20 Nisan 2022 tarihli Uzman Kuruluş Raporu SPK'nın yorumları çerçevesinde 30 Haziran 2022 tarihinde ekteki şekilde revize edilmiştir.
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 MTK-MOL Uzman Kuruluş Raporu - 30 Haziran 2022.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040531
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,6995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0613
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1541
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5418
En Düşük
17,2330
18:05970,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,17
|Açılış
|: 970,82
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6953
|16,6995
|% 0,37
|
|Euro
|17,5103
|17,5418
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,2737
|20,3754
|% 0,78
|
|Frank
|17,4278
|17,5328
|% 0,39
|
|Riyal
|4,4367
|4,4589
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-10,15
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.468
|6.590
|-51,00
|
|Yarım
|3.166
|3.222
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,36
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|-0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,05
|