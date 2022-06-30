***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler TIREYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021Devrolunan Şirketin Unvanı MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoOLMK, TRAOLMKS91D2Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022Ek AçıklamalarMondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ("MTK") ve Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ("MOL") devralma yoluyla birleşmesine ilişkin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan 20 Nisan 2022 tarihli Uzman Kuruluş Raporu SPK'nın yorumları çerçevesinde 30 Haziran 2022 tarihinde ekteki şekilde revize edilmiştir.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 MTK-MOL Uzman Kuruluş Raporu - 30 Haziran 2022.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040531BIST