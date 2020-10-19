***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2020 09:08
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Taylan Tatlısu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882265
BIST
11:541.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:547,8940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0393
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:549,2706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0255
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:54484,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 484,90
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:52
|KARTN
|845,90
|3.416.590
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|73.186.877
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|104.532.975
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.611.746
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.070.314
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.642.979
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,36
|982.839.899
|% 2,51
|
|PETKM
|4,55
|434.768.663
|% -1,73
|
|SKBNK
|1,97
|400.572.110
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|352.141.071
|% 5,52
|
|AKBNK
|5,32
|311.247.094
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,97
|400.572.110
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|352.141.071
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|213.739.272
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|194.218.030
|% -5,53
|
|GARAN
|7,36
|982.839.899
|% 2,51
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8907
|7,8949
|% -0,48
|
|Euro
|9,2667
|9,2718
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,2292
|10,2805
|% 0,11
|
|Frank
|8,6073
|8,6592
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0977
|2,1082
|% -0,52
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|11,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|-0,17
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:02OTKAR
Yüzde 5.00 oranında artışla 159.60 lira fiyatla işlem gören hissede 325, 428 adet işlem
-
12:01DGKLB
Yüzde 4.07 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 255, 528 adet işlem
-
11:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 59 artarak (% 0.58 ) 1, 323
-
11:59XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 7, 425.00 milyon TL de
-
11:59HURGZ
Yüzde 5.44 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 775, 722 adet işlem