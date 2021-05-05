***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2021 16:04
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Utku Bozdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934664
BIST
16:211.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:218,3470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0226
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:2110,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0196
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:21477,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,80
|Açılış
|: 477,99
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:21
|MTRKS
|42,24
|112.551.686
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.912.574
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|ALMAD
|2,42
|2.149.943
|% 8,04
|
|INTEM
|44,66
|4.742.962
|% -10,00
|
|VAKFN
|19,17
|45.145.829
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.557.067
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.651.731
|% -9,85
|
|PETKM
|6,83
|678.425.288
|% -0,73
|
|EREGL
|19,25
|663.576.762
|% -2,04
|
|KOZAL
|117,60
|652.418.758
|% 2,26
|
|GARAN
|7,27
|626.351.110
|% 0,00
|
|THYAO
|12,59
|560.636.329
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|191.145.680
|% 0,09
|
|PETKM
|6,83
|678.425.288
|% -0,73
|
|GARAN
|7,27
|626.351.110
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|159.755.918
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,99
|188.196.955
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3445
|8,3470
|% 0,27
|
|Euro
|10,0241
|10,0304
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,5677
|11,6257
|% 0,39
|
|Frank
|9,1012
|9,1561
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2178
|2,2289
|% 0,24
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,08
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,46
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,00
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,65
|
Seans Raporu
16:21
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16:35
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16:35
CASA, DERHL, FROTO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:35
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