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***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

01.11.2022 09:17
***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bora Bekit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075776


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ADESE 1,28 120.008.542 % 0,00  
AEFES 47,96 98.514.679 % 0,00  
AGYO 5,50 59.861.118 % 0,00  
AKCNS 44,00 105.322.328 % 0,00  
AKENR 3,53 98.147.523 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6146 18,6291 % 0,12  
Euro 18,4806 18,5631 % 0,87  
Sterlin 21,4198 21,5272 % 0,75  
Frank 18,5705 18,6823 % 0,44  
Riyal 4,9400 4,9648 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 11,61  
Altın Gr. 985 985 8,10  
Cumhuriyet 6.572 6.671 5,00  
Tam 6.624 6.692 41,00  
Yarım 3.227 3.269 20,00  
Çeyrek 1.619 1.634 10,00  
Gümüş.Ons 19,59 19,63 0,44  
Gümüş Gr. 11,75 11,76 0,30  
B. Petrol 94,12 94,12 1,31  
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