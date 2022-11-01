***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2022 09:17
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bora Bekit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075776
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
0
En Düşük
0
18:0518,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
18:0518,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1595
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5631
En Düşük
18,3744
18:05984,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,68
|Açılış
|: 984,55
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
986,41
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADESE
|1,28
|120.008.542
|% 0,00
|
|AEFES
|47,96
|98.514.679
|% 0,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% 0,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 0,00
|
|AKENR
|3,53
|98.147.523
|% 0,00
|
|HEKTS
|28,28
|10.981.583
|% -1,26
|
|HURGZ
|3,44
|44.640.703
|% 0,00
|
|ISYAT
|4,20
|21.339.165
|% 0,00
|
|IZMDC
|4,04
|167.495.135
|% 0,00
|
|ISBTR
|47.649,90
|482.152
|% 0,00
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6146
|18,6291
|% 0,12
|
|Euro
|18,4806
|18,5631
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,4198
|21,5272
|% 0,75
|
|Frank
|18,5705
|18,6823
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|11,61
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,10
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.624
|6.692
|41,00
|
|Yarım
|3.227
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,30
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|1,31
|