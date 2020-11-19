Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.11.2020 15:40



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.11.2020

Ek Açıklamalar
KARAR: 1. Sermaye Piyasası Kurulu'na, aşağıdaki maddelerde dağılımı belirtildiği üzere, toplam 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) tutarında, Borçlanma Araçları ve/veya yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları'nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için başvuruda bulunulmasına, 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 200.000.000-TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu TRLIBOR referans faiz oranı ve/veya Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya referans faiz oranı olarak kullanılabilecek standartlara ve şartlara haiz, piyasada oluşturulmuş veya oluşturulabilecek her türlü faiz oranları ve/veya Hazine Bonosu/Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilmesine, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 100.000.000-TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde bir veya birden çok seferde yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraç edilmesine, 4. Borçlanma Araçları ve Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve ödeme koşulları dâhil tüm koşulların ve dağıtım esaslarının belirlenmesi ve satışların tamamlanması, bu karar kapsamında yapılacak tüm ihraçlar için, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kurum ve kuruluşa gerekli başvuruların yapılması ile her türlü işlemin ifası hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zühtü TOPBAŞ (T.C. Kimlik No: 35314894816), ve Mali İşler Direktörü Tolga UĞUR (T.C. Kimlik No: 51145192648) yetkilendirilmesine, 5. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimizin imza sirkülerinde yapılan yetkilendirme doğrultusunda hareket edilmesine, 6. Şirketimizin gerçekleştireceği Borçlanma Araçları ve Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889223


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:411.323
Değişim :  2,15% |  27,87
Açılış :  1.294  
Önceki Kapanış :  1.295  
En Yüksek
1.325 En Düşük
1.278
BIST En Aktif Hisseler16:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 12,76 4.079.023 % 10,00  
CASA 60,50 1.514.134 % 10,00  
PKENT 770,00 59.970 % 10,00  
SAFKR 9,58 108.201.196 % 9,99  
ATSYH 5,29 496.022 % 9,98  
daha fazla
16:41 Alış Satış %  
Dolar 7,5687 7,5728 % -1,86  
Euro 8,9640 8,9735 % -1,93  
Sterlin 9,9759 10,0259 % -2,30  
Frank 8,2606 8,3104 % -2,05  
Riyal 2,0122 2,0223 % -1,93  
daha fazla
16:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 -10,51  
Altın Gr. 450 451 -13,57  
Cumhuriyet 3.011 3.056 -91,00  
Tam 2.985 3.062 -103,04  
Yarım 1.443 1.481 -49,85  
Çeyrek 724 741 -24,92  
Gümüş.Ons 23,80 23,83 -0,44  
Gümüş Gr. 5,75 5,75 -0,27  
B. Petrol 44,19 44,19 -0,15  
Seans Raporu 16:41
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru