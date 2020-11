***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.11.2020Ek AçıklamalarKARAR: 1. Sermaye Piyasası Kurulu'na, aşağıdaki maddelerde dağılımı belirtildiği üzere, toplam 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) tutarında, Borçlanma Araçları ve/veya yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları'nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için başvuruda bulunulmasına, 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 200.000.000-TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu TRLIBOR referans faiz oranı ve/veya Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya referans faiz oranı olarak kullanılabilecek standartlara ve şartlara haiz, piyasada oluşturulmuş veya oluşturulabilecek her türlü faiz oranları ve/veya Hazine Bonosu/Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilmesine, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 100.000.000-TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde bir veya birden çok seferde yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraç edilmesine, 4. Borçlanma Araçları ve Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve ödeme koşulları dâhil tüm koşulların ve dağıtım esaslarının belirlenmesi ve satışların tamamlanması, bu karar kapsamında yapılacak tüm ihraçlar için, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kurum ve kuruluşa gerekli başvuruların yapılması ile her türlü işlemin ifası hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zühtü TOPBAŞ (T.C. Kimlik No: 35314894816), ve Mali İşler Direktörü Tolga UĞUR (T.C. Kimlik No: 51145192648) yetkilendirilmesine, 5. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimizin imza sirkülerinde yapılan yetkilendirme doğrultusunda hareket edilmesine, 6. Şirketimizin gerçekleştireceği Borçlanma Araçları ve Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889223BIST