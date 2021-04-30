***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOSMK72119 ISIN Kodlu Tahvil İhracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 29.07.2021Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,95021Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.07.2021Kayıt Tarihi 28.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2021Ek AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 30.04.2021 tarihinde ihraç edilen 25.000.000 TL nominal tutarlı, 90 gün vadeli TRFOSMK72119 ISIN Kodlu tahvil ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933535BIST