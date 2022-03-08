***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınması Programı Çervesinde Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yeni Pay AlımıGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.07.2019Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 5 yılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.982.050,9Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 6.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 07.03.2022 50.000 0,245 22,5 0 0Ek AçıklamalarEkte yer alan Geri Alım Programı Çerçevesinde 07/03/2022 tarihinde 50.000 adet pay satın alınmıştır.Eklenen DokümanlarEK: 1 Osmanlı Yatırım YKK NO 16 17 07 19.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008044BIST