***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Arttırımı İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 19.820.509Ulaşılacak Sermaye (TL) 19.919.009Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 19.775.509 98.500 0,49809 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 19.820.509 98.500,000 0,49695Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket çalışanlarıEk AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında şarta bağlı sermaye artırımının ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış ve 02.07.2020 tarihli 2020/41 sayılı bülteninde duyurulmuştur. Opsiyon hakkı kullanacak çalışanlarımızın 10 (on) iş günü içerisinde şirketimize başvurarak hisselerini edinebileceklerdir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Değerleme Raporu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfEK: 3 Şarta Bağlı Sermaye Arttırımı YKK 21.02.2020.pdfEK: 4 Onaylı İhraç Belgesi08072020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860295BIST