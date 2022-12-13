***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2022 11:33
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mert Çakır Raporlama Yöneticisi - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 12.12.2022 0212 366 8845 yatirimciiliskileri@osmanlimenkul.com.tr SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR 919122 - 922522
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086829
BIST
11:345.203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 9,30
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
11:3418,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
11:3419,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0186
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
11:341.070,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,02
|Açılış
|: 1.070,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler11:34
|PKART
|31,90
|13.012.295
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.207.482
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.384.111
|% 9,96
|
|SMRTG
|107,70
|364.676.561
|% -4,77
|
|YESIL
|4,79
|21.985.544
|% -4,77
|
|DOKTA
|48,66
|57.764.850
|% -4,59
|
|SASA
|118,50
|423.661.921
|% -4,51
|
|ETYAT
|6,22
|1.981.552
|% -4,31
|
|ASELS
|59,65
|3.747.779.269
|% 1,36
|
|THYAO
|144,10
|2.953.445.399
|% -0,62
|
|EKGYO
|8,03
|1.613.413.076
|% 1,90
|
|KRDMD
|17,33
|1.608.526.004
|% 1,29
|
|TTKOM
|19,94
|1.562.771.742
|% 0,91
|
|EKGYO
|8,03
|1.613.413.076
|% 1,90
|
|SKBNK
|2,74
|311.979.549
|% -2,14
|
|DOHOL
|9,09
|846.444.210
|% 0,22
|
|KRDMD
|17,33
|1.608.526.004
|% 1,29
|
|IHGZT
|1,83
|167.870.080
|% 9,58
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6446
|18,6528
|% 0,09
|
|Euro
|19,6427
|19,6542
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7998
|22,9141
|% 0,02
|
|Frank
|19,8594
|19,9790
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9447
|4,9695
|% 0,12
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,25
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,81
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.217
|7.271
|28,00
|
|Yarım
|3.495
|3.554
|13,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,01
|0,04
|
|B. Petrol
|78,93
|78,93
|0,94
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:49HUBVC
Yüzde 4.36 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 264, 033 adet işlem
-
11:48ERCB
Yüzde 6.78 oranında artışla 170.20 lira fiyatla işlem gören hissede 518, 589 adet işlem
-
11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.23 ) 4, 551
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11:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OTTO, CRFSA, UZERB, OZSUB, PKART, NUHCM, BALAT, IHGZT
-
11:47
BALAT, AFYON, ULKER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında