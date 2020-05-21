***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.05.2020 16:44
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OSC fon için 21.05.2020 tarihinde 03.07.2020 ve 07.07.2020 vade ve %1,65 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846290
BIST
17:37102.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 240,75
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
17:376,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
17:377,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
17:37376,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -5,19
|Açılış
|: 376,51
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
376,03
BIST En Aktif Hisseler
|GEDZA
|9,68
|23.972.426
|% 10,00
|
|IZMDC
|11,66
|18.204.725
|% 10,00
|
|JANTS
|68,35
|25.694.123
|% 9,98
|
|AYCES
|31,08
|1.336.403
|% 9,98
|
|MRSHL
|61,25
|4.544.805
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,94
|335.110.145
|% -12,26
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|126.733.588
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.291.132
|% -9,98
|
|GARAN
|7,59
|872.998.502
|% -1,56
|
|ASELS
|29,50
|869.550.355
|% -0,34
|
|THYAO
|11,07
|840.770.378
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,30
|574.664.238
|% -0,30
|
|AVOD
|3,14
|401.054.979
|% 5,37
|
|EKGYO
|1,36
|298.887.284
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,30
|574.664.238
|% -0,30
|
|IHLGM
|1,19
|176.597.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,47
|346.970.207
|% 1,23
|
|AVOD
|3,14
|401.054.979
|% 5,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2940
|8,3356
|% 0,09
|
|Frank
|6,9868
|7,0289
|% -0,36
|
|Riyal
|1,8057
|1,8147
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-20,84
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.478
|-25,00
|
|Tam
|2.515
|2.542
|-25,60
|
|Yarım
|1.227
|1.243
|-12,50
|
|Çeyrek
|614
|622
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,83
|36,83
|1,08
|