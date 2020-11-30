***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.11.2020 11:43
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 30.11.2020 tarihinde 14.01.2020 vade ve %3,02 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890502
BIST
13:011.312
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -16,53
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
13:017,7877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0260
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7635
13:019,3423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,3049
13:01444,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -5,30
|Açılış
|: 444,24
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
442,80
BIST En Aktif Hisseler12:59
|SELEC
|12,54
|178.569.462
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|107.966.300
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|36.612.879
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,52
|50.288.153
|% 9,93
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|PKENT
|855,00
|23.680
|% -10,00
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|KERVN
|1,26
|3.959.291
|% -9,35
|
|POLTK
|325,00
|726.940
|% -9,22
|
|EKGYO
|2,21
|1.367.810.848
|% 1,84
|
|GARAN
|9,07
|1.054.127.972
|% -1,20
|
|PETKM
|4,30
|777.200.267
|% 1,65
|
|KRDMD
|5,07
|540.550.212
|% -1,74
|
|AKBNK
|6,27
|470.584.718
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,21
|1.367.810.848
|% 1,84
|
|TEKTU
|2,11
|412.035.761
|% 6,03
|
|TSKB
|2,26
|430.890.102
|% -6,22
|
|PETKM
|4,30
|777.200.267
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,94
|376.497.532
|% -1,67
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7864
|7,7921
|% -0,28
|
|Euro
|9,3322
|9,3440
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,3313
|10,3831
|% -0,25
|
|Frank
|8,5742
|8,6258
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0666
|2,0769
|% -0,51
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-14,80
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-6,34
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|-36,00
|
|Tam
|2.938
|3.012
|-44,97
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|-21,75
|
|Çeyrek
|712
|729
|-10,88
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,20
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,53
|5,54
|-0,16
|
|B. Petrol
|47,30
|47,30
|-0,95
|