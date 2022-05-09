***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.05.2022 10:42
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027679
BIST
14:572.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,64
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:5715,0603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1153
|Açılış
|: 15,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0675
En Düşük
14,9241
14:5715,9134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1392
|Açılış
|: 15,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9365
En Düşük
15,7132
14:57900,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,25
|Açılış
|: 900,96
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:57
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.019.070
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.765.611
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.791.006
|% 9,94
|
|DEVA
|36,10
|120.769.595
|% -8,93
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,18
|18.479.955
|% -4,92
|
|PAMEL
|106,60
|3.916.467
|% -4,82
|
|ALGYO
|35,88
|50.058.949
|% -4,52
|
|THYAO
|42,54
|2.602.881.113
|% 0,38
|
|KRDMD
|16,09
|2.206.800.430
|% 3,94
|
|SISE
|19,46
|1.869.345.011
|% 0,36
|
|TUPRS
|245,70
|1.395.343.018
|% -3,72
|
|EREGL
|33,12
|1.391.344.491
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,67
|646.542.878
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,09
|2.206.800.430
|% 3,94
|
|YKBNK
|4,78
|603.399.307
|% -1,24
|
|KARSN
|5,55
|593.708.074
|% 2,02
|
|SISE
|19,46
|1.869.345.011
|% 0,36
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0504
|15,0603
|% 0,77
|
|Euro
|15,8935
|15,9134
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,5420
|18,6350
|% 0,87
|
|Frank
|15,1045
|15,1955
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9973
|4,0173
|% 0,65
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-21,52
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.163
|-41,00
|
|Tam
|6.046
|6.199
|-35,71
|
|Yarım
|2.922
|2.999
|-17,28
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,91
|
Seans Raporu
14:57
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