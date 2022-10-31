***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:52
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075184
BIST
12:303.936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 56,58
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
12:3018,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:3018,5078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0288
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
12:30980,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,50
|Açılış
|: 980,22
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler12:30
|VKING
|14,86
|6.419.536
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|29.860.408
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.960.794
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|159.925.203
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|6.010.731
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|52.986.244
|% -9,98
|
|MTRYO
|2,77
|5.271.010
|% -8,58
|
|MZHLD
|131,10
|18.947.143
|% -6,16
|
|METRO
|1,55
|65.976.060
|% -6,06
|
|TUREX
|17,00
|24.879.001
|% -5,92
|
|THYAO
|98,20
|2.529.857.658
|% 1,29
|
|SASA
|118,50
|1.558.297.693
|% 8,42
|
|AKBNK
|14,56
|1.289.944.731
|% -0,82
|
|YKBNK
|8,95
|1.101.784.845
|% 0,79
|
|TUPRS
|374,20
|988.957.485
|% 2,35
|
|EKGYO
|4,40
|825.134.127
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,95
|1.101.784.845
|% 0,79
|
|TSKB
|2,98
|302.702.533
|% -1,32
|
|SKBNK
|2,03
|205.660.864
|% -0,98
|
|ISCTR
|9,05
|806.125.163
|% 0,00
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6145
|18,6174
|% 0,20
|
|Euro
|18,5003
|18,5078
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,4289
|21,5364
|% -0,41
|
|Frank
|18,5320
|18,6436
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,22
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,81
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-11,00
|
|Tam
|6.590
|6.652
|-84,00
|
|Yarım
|3.211
|3.250
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.624
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,10
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,32
|93,32
|-0,45
|