***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2023 12:49
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORGE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192037
BIST
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13:568.217
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -18,91
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.159
En Yüksek
8.299
13:5626,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0522
|Açılış
|: 26,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,6832
13:5628,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1092
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,6551
13:561.661,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.661,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.651,35
BIST En Aktif Hisseler13:55
|POLTK
|6.215,00
|67.793.433
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|195.192.212
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|250.180.058
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|75.907.503
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|42.733.580
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|37.533.120
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|370.653.762
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|394.714
|% -9,92
|
|EKIZ
|39,50
|1.535.201
|% -5,68
|
|KLKIM
|105,10
|287.532.478
|% -5,40
|
|EREGL
|46,50
|5.217.042.160
|% 1,09
|
|IZENR
|74,55
|4.690.457.924
|% 3,83
|
|SASA
|55,25
|4.261.067.904
|% 4,25
|
|SISE
|54,50
|3.857.301.366
|% 1,30
|
|EKGYO
|9,41
|3.614.243.353
|% -0,32
|
|EKGYO
|9,41
|3.614.243.353
|% -0,32
|
|YKBNK
|17,25
|2.740.257.225
|% 0,64
|
|HALKB
|15,25
|2.115.959.173
|% 3,81
|
|ISCTR
|24,20
|3.191.458.398
|% 2,63
|
|EREGL
|46,50
|5.217.042.160
|% 1,09
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8128
|26,8223
|% 0,20
|
|Euro
|28,8188
|28,8294
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,5487
|33,7169
|% 0,07
|
|Frank
|30,0061
|30,1868
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1280
|7,1637
|% 0,21
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|0,65
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|3,71
|
|Cumhuriyet
|11.254
|11.424
|-21,00
|
|Tam
|11.018
|11.099
|-45,00
|
|Yarım
|5.526
|5.571
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.785
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,22
|20,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|89,66
|89,66
|-0,38
|