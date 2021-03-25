***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2021 09:09
***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ORGE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Gündüz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920340
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:057,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
7,9585
En Düşük
7,8757
18:059,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1068
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,4960
En Düşük
9,3073
18:05441,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 441,61
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,18
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTRAK
|236,00
|167.311.897
|% 174.076,86
|
|CRDFA
|4,79
|21.749.380
|% 0,00
|
|GLRYH
|9,01
|3.390.311
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,76
|78.003.662
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,04
|79.461.894
|% 0,00
|
|CRDFA
|4,79
|21.749.380
|% 0,00
|
|GLRYH
|9,01
|3.390.311
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,76
|78.003.662
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,04
|79.461.894
|% 0,00
|
|KORDS
|24,72
|129.672.990
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,00
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 0,00
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 0,00
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,00
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9325
|7,9411
|% 0,25
|
|Euro
|9,4234
|9,4917
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,8129
|10,8672
|% 0,04
|
|Frank
|8,4317
|8,4825
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1065
|2,1171
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-0,36
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de