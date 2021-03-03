***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2021, 10.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli yazısı ile onay verilmiştir. Bu onayı takiben, mevzuat uyarınca gerekli T.C. Ticaret Bakanlığı başvurusu ve diğer kanuni işlemler tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914913BIST