***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.03.2021 18:22
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2021, 10.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli yazısı ile onay verilmiştir. Bu onayı takiben, mevzuat uyarınca gerekli T.C. Ticaret Bakanlığı başvurusu ve diğer kanuni işlemler tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914913
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0739
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0790
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9952
En Düşük
8,8181
18:05411,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,19
|Açılış
|: 411,56
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
412,10
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4286
|7,4340
|% 1,00
|
|Euro
|8,9732
|8,9818
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,3526
|10,4045
|% 1,04
|
|Frank
|8,0641
|8,1127
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9733
|1,9832
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-9,11
|
|Altın Gr.
|411
|411
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,96
|63,96
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
-
17:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DGATE, INDES
-
17:48XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
-
17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
-
17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem