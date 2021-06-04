***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ekte yer alan tadil tasarısı çerçevesinde değiştirilmesi hususunda 22 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuzun olumlu sonuçlandığı bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Haziran 2021 tarih ve 2021/28 sayılı bülteninde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940014BIST