***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
06.11.2020 20:16
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ekte pdf olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886933
BIST
18:051.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
18:058,5253
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1093
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
18:0510,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1716
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
18:05535,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 8,10
|Açılış
|: 535,64
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|18,15
|7.953.104
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|6.310.960
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|28.024.199
|% 10,00
|
|BLCYT
|7,26
|62.271.081
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.268.580
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|PKENT
|697,50
|48.438
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|1.016.672
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|393.395
|% -9,99
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|ODAS
|3,60
|890.045.593
|% 0,28
|
|SISE
|6,60
|839.653.431
|% -0,45
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,80
|698.050.756
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,80
|564.204.907
|% 1,12
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5198
|8,5253
|% 1,30
|
|Euro
|10,1230
|10,1359
|% 1,72
|
|Sterlin
|11,1916
|11,2477
|% 1,47
|
|Frank
|9,4509
|9,5079
|% 1,99
|
|Riyal
|2,2665
|2,2778
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|4,99
|
|Altın Gr.
|534
|534
|6,51
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,10
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-1,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
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17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
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17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem