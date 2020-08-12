***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 73.277.352 61.896.558 42.466.991 35.724.803Satışların Maliyeti13 -48.209.019 -37.160.155 -27.313.831 -22.357.453TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.068.333 24.736.403 15.153.160 13.367.350BRÜT KAR (ZARAR)25.068.333 24.736.403 15.153.160 13.367.350Genel Yönetim Giderleri-3.545.344 -2.868.598 -1.761.873 -1.286.882Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 3.406.101 2.801.772 1.392.248 1.605.199Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.312.429 -1.851.754 -496.931 -629.101ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.616.661 22.817.823 14.286.604 13.056.566Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 1.632.156 318.029 848.323 110.419Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -1.175.533 0 -744.198 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.073.284 23.135.852 14.390.729 13.166.985Finansman Gelirleri16 3.869.958 1.366.796 1.633.633 418.159Finansman Giderleri16 -4.712.231 -2.043.279 -2.762.619 -1.008.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.231.011 22.459.369 13.261.743 12.576.578Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.251.876 -5.129.681 -3.005.396 -2.956.366Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -512.776 -186.033 -78.647 -88.402Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -4.739.100 -4.943.648 -2.926.749 -2.867.964SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.979.135 17.329.688 10.256.347 9.620.212DÖNEM KARI (ZARARI)17.979.135 17.329.688 10.256.347 9.620.212Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12 -1 -3 0 -2Ana Ortaklık Payları18 17.979.136 17.329.691 10.256.347 9.620.214Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,36000000 0,35000000 0,21000000 0,19000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI75.821 -1.494.561Dönem Karı (Zararı)17.979.135 17.329.688Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.412.255 6.008.461Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 491.704 833.294Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler171.066 99.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler171.066 99.544Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler55.090 201.342Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri202.372 127.992Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-147.282 73.350Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.741.573 4.920.404Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler952.822 -46.123Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler952.822 -46.123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.315.569 -23.289.789Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 133.768 -836.337Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler40.399 -1.050Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-27.613.522 -16.369.304Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)6 -27.613.522 -16.369.304Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.796.248 -5.265.057Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.093.745 703.140Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 2.037.828 -203.421Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.952.263 80.812Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.335.144 -674.820İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.498.946 -723.752Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları75.821 48.360Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -1.542.921YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.700.138 -3.649.160Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9 0 75.057Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -172.040 -1.445.239Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 4.872.178 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 -2.278.978FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.373.609 -563.557İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.159.700 63.362Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -1.159.700 63.362Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 36.533.309 -626.919YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.149.568 -5.707.278Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.149.568 -5.707.278DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.494.610 19.556.583DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 74.644.178 13.849.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 74.644.178 34.494.610Ticari Alacaklar26.676.821 27.012.961İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 26.676.821 27.012.961Diğer Alacaklar80.342 120.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 40.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar80.342 80.342Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar183.494.141 160.118.020Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları6 183.494.141 160.118.020Stoklar14.209.495 10.413.247Peşin Ödenmiş Giderler860.298 3.954.043Diğer Dönen Varlıklar5.768.755 1.836.032ARA TOPLAM305.734.030 237.949.255TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR305.734.030 237.949.255DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar42.045 42.444İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar42.045 42.444Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 30.305.000 36.130.000Maddi Duran Varlıklar8 16.866.576 17.170.255Kullanım Hakkı Varlıkları228.113 323.070Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 40.616 56.601Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar17 5.066.508 3.602.699TOPLAM DURAN VARLIKLAR52.548.858 57.325.069TOPLAM VARLIKLAR358.282.888 295.274.324KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 53.455.900 28.708.331Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 12.124.243 8.062.111Ticari Borçlar19.524.742 17.634.196İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 19.524.742 17.634.196Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 3.952.452 2.293.317Diğer Borçlar8.075.302 2.740.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 19.155 19.155İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.056.147 2.721.003Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7.233.276 11.470.677Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6 7.233.276 11.470.677Kısa Vadeli Karşılıklar493.287 421.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 211.572 113.342Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 281.715 308.020ARA TOPLAM104.859.202 71.330.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER104.859.202 71.330.152UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 15.756.788 8.033.180Uzun Vadeli Karşılıklar1.237.236 1.052.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.237.236 1.052.232Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 33.773.528 29.031.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.767.552 38.117.367TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER155.626.754 109.447.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar202.656.155 185.826.825Ödenmiş Sermaye12 50.000.000 50.000.000Geri Alınmış Paylar (-)12 -1.159.700 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 1.310.410 1.310.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-200.550 -210.444Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-200.550 -210.444Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -200.550 -210.444Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 4.506.590 5.236.867Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 130.220.269 84.182.247Net Dönem Karı veya Zararı18 17.979.136 45.307.745Kontrol Gücü Olmayan Paylar12 -21 -20TOPLAM ÖZKAYNAKLAR202.656.134 185.826.805TOPLAM KAYNAKLAR358.282.888 295.274.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442Transferler-63.362 51.497.878 -51.434.516 63.362Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-92.974 -92.974 -92.974 17.329.691 17.329.691 17.236.717 -3 17.236.714Dönem Karı (Zararı)17.329.691 17.329.691 17.329.691 -3 17.329.688Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-92.974 -92.974 -92.974 -92.974 -92.974Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)63.362 63.362 63.362Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 -2.807.096 457.651 -308 -308 -308 5.353.458 84.099.143 17.329.691 101.428.834 154.432.539 -21 154.432.518Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 50.000.000 0 1.310.410 -210.444 -210.444 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 129.489.992 185.826.825 -20 185.826.805Transferler-730.277 46.038.022 -45.307.745 730.277Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.894 9.894 9.894 17.979.136 17.979.136 17.989.030 -1 17.989.029Dönem Karı (Zararı)17.979.136 17.979.136 17.979.136 -1 17.979.135Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.894 9.894 9.894 9.894 9.894Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.159.700 -1.159.700 -1.159.700Dönem Sonu Bakiyeler12 50.000.000 -1.159.700 1.310.410 -200.550 -200.550 -200.550 4.506.590 130.220.269 17.979.136 148.199.405 202.656.155 -21 202.656.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17.979.135 17.329.688 10.256.347 9.620.212DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.894 -92.974 293.216 -109.031Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -12.367 -116.218 366.520 -136.289Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.473 23.244 -73.304 27.258Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 2.473 23.244 -73.304 27.258Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.894 -92.974 293.216 -109.031TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.969.241 17.236.714 10.549.563 9.511.181Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12 -1 -3 0 -2Ana Ortaklık Payları17.969.242 17.236.717 10.549.563 9.511.183http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868412BIST