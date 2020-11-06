***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 118.081.096 101.475.252 44.803.744 39.578.694Satışların Maliyeti13 -75.460.976 -59.194.463 -27.251.957 -22.034.308TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.620.120 42.280.789 17.551.787 17.544.386BRÜT KAR (ZARAR)42.620.120 42.280.789 17.551.787 17.544.386Genel Yönetim Giderleri-6.036.773 -4.858.865 -2.491.429 -1.990.267Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 8.862.897 4.416.194 5.456.796 1.614.422Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -6.183.477 -3.068.152 -4.871.048 -1.216.398ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.262.767 38.769.966 15.646.106 15.952.143Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 2.097.869 438.177 1.082.677 120.148Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -918.856 0 -360.287 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.441.780 39.208.143 16.368.496 16.072.291Finansman Gelirleri16 9.405.618 1.374.513 5.535.660 7.717Finansman Giderleri16 -7.408.608 -3.937.604 -2.696.377 -1.894.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.438.790 36.645.052 19.207.779 14.185.683Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.557.115 -8.262.339 -4.305.239 -3.132.658Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -2.071.797 -616.663 -1.559.021 -430.630Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -7.485.318 -7.645.676 -2.746.218 -2.702.028SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.881.675 28.382.713 14.902.540 11.053.025DÖNEM KARI (ZARARI)32.881.675 28.382.713 14.902.540 11.053.025Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12 -2 -1 -1 2Ana Ortaklık Payları18 32.881.677 28.382.714 14.902.541 11.053.023Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,65800000 0,57000000 0,30000000 0,22000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.986.683 -15.189.471Dönem Karı (Zararı)32.881.675 28.382.713Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.138.065 8.421.581Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 718.403 704.730Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler185.307 60.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler185.307 60.110Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler186.425 47.200Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri402.308 355.162Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-215.883 -307.962Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.515.777 7.609.541Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.532.153 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.532.153 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.033.057 -51.336.209Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -19.586.806 -6.879.841Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.709 -33.050Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-19.918.548 -34.471.385Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)6 -19.918.548 -34.471.385Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.706.730 -679.805Peşin Ödenmiş Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.625.284 337.799Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.298.890 1.548.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.290.375 -2.805.865Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.986.683 -14.531.915Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -657.556YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.297.588 -3.107.527Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9 104.612 51.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -284.871 -849.298Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 7.477.847 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 -2.310.079FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.999.737 12.066.366İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri788.030 87.225Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri788.030 87.225Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 38.073.928 12.347.280Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları137.779 -368.139YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.284.008 -6.230.632Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.284.008 -6.230.632DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.494.610 19.556.583DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 90.778.618 13.325.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 90.778.618 34.494.610Ticari Alacaklar46.197.459 27.012.961İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 46.197.459 27.012.961Diğer Alacaklar101.383 120.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 0 40.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar101.383 80.342Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar195.199.092 160.118.020Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları6 195.199.092 160.118.020Stoklar6.706.517 10.413.247Peşin Ödenmiş Giderler1.479.548 3.954.043Diğer Dönen Varlıklar756.847 1.836.032ARA TOPLAM341.219.464 237.949.255TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR341.219.464 237.949.255DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar43.694 42.444İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.694 42.444Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 27.120.000 36.130.000Maddi Duran Varlıklar8 16.655.987 17.170.255Kullanım Hakkı Varlıkları185.291 323.070Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 32.726 56.601Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar17 5.760.647 3.602.699TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.798.345 57.325.069TOPLAM VARLIKLAR391.017.809 295.274.324KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 53.040.711 28.708.331Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 15.224.108 8.062.111Ticari Borçlar16.057.878 17.634.196İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 16.057.878 17.634.196Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 3.648.009 2.293.317Diğer Borçlar4.039.048 2.740.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 19.155 19.155İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.019.893 2.721.003Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler26.633.201 11.470.677Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6 26.633.201 11.470.677Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 9.106 0Kısa Vadeli Karşılıklar475.390 421.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 193.675 113.342Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 281.715 308.020ARA TOPLAM119.127.451 71.330.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.127.451 71.330.152UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 14.612.731 8.033.180Uzun Vadeli Karşılıklar1.157.079 1.052.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.157.079 1.052.232Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 36.538.626 29.031.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.308.436 38.117.367TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER171.435.887 109.447.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar219.581.944 185.826.825Ödenmiş Sermaye12 50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 2.098.440 1.310.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-125.032 -210.444Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-125.032 -210.444Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -125.032 -210.444Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 3.346.890 5.236.867Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 131.379.969 84.182.247Net Dönem Karı veya Zararı18 32.881.677 45.307.745Kontrol Gücü Olmayan Paylar12 -22 -20TOPLAM ÖZKAYNAKLAR219.581.922 185.826.805TOPLAM KAYNAKLAR391.017.809 295.274.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442Transferler-87.225 51.521.741 -51.434.516 87.225Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-144.541 -144.541 -144.541 28.382.714 28.382.714 28.238.173 -1 28.238.172Dönem Karı (Zararı)28.382.714 28.382.714 28.382.714 -1 28.382.713Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-144.541 -144.541 -144.541 -144.541 -144.541Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)87.225 87.225 87.225Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 -2.783.233 457.651 -51.875 -51.875 -51.875 5.329.595 84.123.006 28.382.714 112.505.720 165.457.858 -19 165.457.839Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 50.000.000 1.310.410 -210.444 -210.444 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 129.489.992 185.826.825 -20 185.826.805Transferler-1.889.977 47.197.722 -45.307.745 1.889.977Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)85.412 85.412 85.412 32.881.677 32.881.677 32.967.089 -2 32.967.087Dönem Karı (Zararı)32.881.677 32.881.677 32.881.677 -2 32.881.675Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)85.412 85.412 85.412 85.412 85.412Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)788.030 788.030 788.030Dönem Sonu Bakiyeler12 50.000.000 2.098.440 -125.032 -125.032 -125.032 3.346.890 131.379.969 32.881.677 164.261.646 219.581.944 -22 219.581.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32.881.675 28.382.713 14.902.540 11.053.025DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar85.412 -144.541 95.306 -51.567Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 106.765 -180.676 119.132 -64.458Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-21.353 36.135 -23.826 12.891Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -21.353 36.135 -23.826 12.891Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.412 -144.541 95.306 -51.567TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.967.087 28.238.172 14.997.846 11.001.458Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12 -2 -1 -1 2Ana Ortaklık Payları32.967.089 28.238.173 14.997.847 11.001.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886932BIST