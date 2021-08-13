***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 111.941.307 73.277.352 76.167.304 42.466.991Satışların Maliyeti16 -75.580.981 -48.209.019 -49.252.526 -27.313.831TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.360.326 25.068.333 26.914.778 15.153.160BRÜT KAR (ZARAR)36.360.326 25.068.333 26.914.778 15.153.160Genel Yönetim Giderleri-4.652.353 -3.545.344 -2.413.481 -1.761.873Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 5.179.276 3.406.101 3.084.953 1.392.248Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -6.642.042 -1.312.429 -5.003.732 -496.931ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.245.207 23.616.661 22.582.518 14.286.604Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 1.479.537 1.632.156 473.100 848.323Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 -1.175.533 0 -744.198FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.724.744 24.073.284 23.055.618 14.390.729Finansman Gelirleri19 9.711.354 3.869.958 3.332.438 1.633.633Finansman Giderleri19 -4.566.662 -4.712.231 -1.143.738 -2.762.619SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.869.436 23.231.011 25.244.318 13.261.743Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.481.768 -5.251.876 -8.077.367 -3.005.396Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -245.107 -512.776 479.960 -78.647Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -10.236.661 -4.739.100 -8.557.327 -2.926.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.387.668 17.979.135 17.166.951 10.256.347DÖNEM KARI (ZARARI)26.387.668 17.979.135 17.166.951 10.256.347Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1 -1 5 0Ana Ortaklık Payları26.387.669 17.979.136 17.166.946 10.256.347Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,33000000 0,36000000 0,21500000 0,20500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.031.788 75.821Dönem Karı (Zararı)26.387.668 17.979.135Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26.387.668 17.979.135Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.655.389 6.412.255Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 755.862 491.704Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler212.014 171.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 203.340 171.066Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 8.674 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-476.122 55.090Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler4 -1.008.203 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5 353.418 202.372Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5 178.663 -147.282Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 10.220.502 4.741.573Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -56.867 952.822İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.910.510 -24.315.569Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.378.171 133.768İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 11.378.171 133.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.251 40.399İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.251 40.399Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-53.141.476 -27.613.522Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 -53.141.476 -27.613.522Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -13.875.276 -3.796.248Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -65.109 3.093.745Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.878.344 2.037.828İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 37.878.344 2.037.828Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 1.061.044 1.952.263Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.656.696 5.335.144İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22 8.001 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.648.695 5.335.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.806.155 -5.498.946Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.806.155 -5.498.946Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.132.547 75.821Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -4.100.759 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-657.056 4.700.138Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12 89.067 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -746.123 -172.040Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.872.178FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.651.581 35.373.609İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları15 -198.591 -1.159.700Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 0 36.533.309Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -36.202.182 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -250.808YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.276.849 40.149.568Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -24.276.849 40.149.568DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 81.538.746 34.494.610DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.261.897 74.644.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 57.261.897 81.538.746Ticari Alacaklar22.006.192 33.563.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 22.006.192 33.563.026Diğer Alacaklar100.545 114.878İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 100.545 114.878Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar268.074.184 218.581.211Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 268.074.184 218.581.211Stoklar7 20.202.070 6.326.794Peşin Ödenmiş Giderler2.057.690 2.070.694İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.057.690 2.070.694Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar460.534 0Diğer Dönen Varlıklar6.301.519 449.205ARA TOPLAM376.464.631 342.644.554TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR376.464.631 342.644.554DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar103.522 92.440İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 103.522 92.440Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 40.885.000 40.885.000Maddi Duran Varlıklar11 8.111.840 7.870.926Kullanım Hakkı Varlıkları1.192.742 1.521.167Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 24.278 24.865Peşin Ödenmiş Giderler78.113 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar20 8.111.413 5.664.865TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.506.908 56.059.263TOPLAM VARLIKLAR434.971.539 398.703.817KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 18.447.266 49.224.676Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 11.988.194 12.986.640Ticari Borçlar55.917.048 17.685.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 55.917.048 17.685.286Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 2.586.393 1.525.349Diğer Borçlar1.088.199 488.556İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 27.156 19.155İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.061.043 469.401Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 19.607.191 23.255.694Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 1.193.677Kısa Vadeli Karşılıklar434.248 371.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 190.816 136.963Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 243.432 234.758ARA TOPLAM110.068.539 106.731.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.068.539 106.731.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 7.872.605 13.557.942Diğer Borçlar2.057.053 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 2.057.053 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.410.823 1.196.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.410.823 1.196.701Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 46.034.072 35.813.570TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.374.553 50.568.213TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER167.443.092 157.299.812ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar267.528.470 241.404.027Ödenmiş Sermaye15 80.000.000 50.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -553.841 -355.250Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 2.098.440 2.098.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)291.205 355.840Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)291.205 355.840Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 456.520 456.520Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -165.315 -100.680Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 4.610.333 3.702.140Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 154.694.664 131.024.719Net Dönem Karı veya Zararı26.387.669 54.578.138Kontrol Gücü Olmayan Paylar-23 -22TOPLAM ÖZKAYNAKLAR267.528.447 241.404.005TOPLAM KAYNAKLAR434.971.539 398.703.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 50.000.000 0 1.310.410 0 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 185.826.825 -20 185.826.805Transferler-730.277 46.038.022 -45.307.745Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.894 17.979.136 17.989.030 -1 17.989.029Dönem Karı (Zararı)17.979.136 17.979.136 -1 17.979.135Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.894 9.894 9.894Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.159.700 -1.159.700 -1.159.700Dönem Sonu Bakiyeler15 50.000.000 -1.159.700 1.310.410 0 -200.550 4.506.590 130.220.269 17.979.136 202.656.155 -21 202.656.134Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 50.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -100.680 3.702.140 131.024.719 54.578.138 241.404.027 -22 241.404.005Transferler908.193 53.669.945 -54.578.138Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-64.635 26.387.669 26.323.034 -1 26.323.033Dönem Karı (Zararı)26.387.669 26.387.669 -1 26.387.668Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-64.635 -64.635 0 -64.635Sermaye Arttırımı30.000.000 -30.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-198.591 -198.591 -198.591Dönem Sonu Bakiyeler15 80.000.000 -553.841 2.098.440 456.520 -165.315 4.610.333 154.694.664 26.387.669 267.528.470 -23 267.528.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)26.387.668 17.979.135 17.166.951 10.256.347DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-64.635 9.894 -64.635 313.004Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -80.794 12.367 -80.794 391.254Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.159 -2.473 16.159 -78.250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 16.159 -2.473 16.159 -78.250Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-64.635 9.894 -64.635 313.004TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.323.033 17.989.029 17.102.316 10.569.351Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1 -1 5 0Ana Ortaklık Payları26.323.034 17.989.030 17.102.311 10.569.351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958033BIST