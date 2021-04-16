***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 19.03.2021Genel Kurul Tarihi 12.04.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe /veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,15 - 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,16 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle,- 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,- 2020 yılı finansal tabloların onaylanmasına,- 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına,- 2020 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına,- Yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak tespitine ve 12 Nisan 2022 tarihine karar görev yapmak üzere, Orhan GÜNDÜZ, Nevhan GÜNDÜZ ve Mahmut GÜNDÜZ'ün Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Çetin ÖZBUDUN ve İlhan Şükrü KAYA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin tespitine,- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine,- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesine ilişkin değişikliğin tadil tasarısı çerçevesinde kabulüne,- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine,- Şirket'in dönem içinde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul'da geri aldığı payların, "ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası" çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 1.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesine,- 2021 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 12 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15 Nisan 2021 tarihinde tescil, 16 Nisan 2021 tarih ve 10311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928716BIST