***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2020 18:28
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 04.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ORGE, TREORGE00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ORGE, TREORGE00011 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirketimiz nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak, Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 45.307.745 TL ve 2.640.585,28 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 45.175.715,74 TL ve 2.508.556,02 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar_dagitim_tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.546.361,5
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 57.096.820 3.430.852,91
4. Vergiler ( - ) 11.789.077 790.267,63
5. Net Dönem Kârı 45.307.745 2.640.585,28
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 132.029,26 132.029,26
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 45.175.715,74 2.508.556,02
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 45.175.715,74 2.508.556,02
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 45.175.715,74 2.508.556,02
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 45.175.715,74 2.508.556,02
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın net dönem karı 45.307.743 TL olup, bu tutarın -2 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 45.307.745TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832987
BIST