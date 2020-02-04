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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.02.2020 18:47
GÜNCEL HABERLER



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu başvuru sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ile, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2020 tarihli yazısı ile onay verilmiştir. Bu onayı takiben, mevzuat uyarınca gerekli T.C. Ticaret Bakanlığı başvurusu ve diğer kanuni işlemler tamamlanacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk_onayli_tadil_metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817052


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