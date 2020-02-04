***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.02.2020 18:47
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu başvuru sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ile, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2020 tarihli yazısı ile onay verilmiştir. Bu onayı takiben, mevzuat uyarınca gerekli T.C. Ticaret Bakanlığı başvurusu ve diğer kanuni işlemler tamamlanacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk_onayli_tadil_metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817052
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0088
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,5994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0205
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5878
18:05298,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -5,02
|Açılış
|: 298,41
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7554
|7,7943
|% 0,05
|
|Frank
|6,1344
|6,1714
|% -0,55
|
|Riyal
|1,5871
|1,5950
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-25,64
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-5,02
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,56
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|54,91
|54,91
|0,70
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 7.99 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 314, 770 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2776, 37 artarak (% 2.46 ) 115, 703
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, KERVN, BRKO, ATSYH
-
17:58
ISGSY, GYHOL, LINK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ALYAG, ALKA, QNBFL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında