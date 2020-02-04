***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu başvuru sonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ile, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2020 tarihli yazısı ile onay verilmiştir. Bu onayı takiben, mevzuat uyarınca gerekli T.C. Ticaret Bakanlığı başvurusu ve diğer kanuni işlemler tamamlanacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 spk_onayli_tadil_metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817052BIST