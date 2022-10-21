***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.10.2022 17:37
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.10.2022 tarih ve 12003 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073327
BIST
17:493.944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 42,82
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
17:4918,6030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:4918,2207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:49981,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,94
|Açılış
|: 981,21
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:49
|NTHOL
|12,98
|225.394.978
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|242.010.160
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|566.278.843
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|114.812.352
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|177.746.909
|% 10,00
|
|ETILR
|8,77
|86.251.887
|% -5,50
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,84
|112.876.390
|% -4,69
|
|ODAS
|7,93
|1.439.616.388
|% -3,65
|
|HKTM
|70,25
|56.095.775
|% -3,50
|
|THYAO
|98,25
|5.406.089.161
|% -0,81
|
|SISE
|31,96
|3.315.017.582
|% 1,91
|
|TUPRS
|383,00
|2.964.630.056
|% 4,02
|
|EKGYO
|4,65
|2.960.110.344
|% 3,33
|
|SASA
|92,75
|2.926.995.883
|% 8,80
|
|EKGYO
|4,65
|2.960.110.344
|% 3,33
|
|TSKB
|2,90
|1.087.278.576
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|701.225.492
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,57
|2.479.066.403
|% -1,24
|
|VAKBN
|8,97
|1.754.392.781
|% 1,59
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5838
|18,6030
|% -0,02
|
|Euro
|18,2028
|18,2207
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,7706
|20,8747
|% -0,28
|
|Frank
|18,4259
|18,5369
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9323
|4,9571
|% 0,03
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|15,13
|
|Altın Gr.
|979
|979
|5,45
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.637
|6.751
|42,00
|
|Yarım
|3.234
|3.301
|21,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.649
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,70
|92,70
|0,32
|