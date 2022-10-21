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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

21.10.2022 17:37
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.10.2022 tarih ve 12003 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073327


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Altın Gr. 979 979 5,45  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.637 6.751 42,00  
Yarım 3.234 3.301 21,00  
Çeyrek 1.622 1.649 8,00  
Gümüş.Ons 18,86 18,89 0,21  
Gümüş Gr. 11,16 11,17 -0,01  
B. Petrol 92,70 92,70 0,32  
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