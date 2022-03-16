***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 16.03.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin yenilenebilir enerji sektöründeki girişimlerinin sürdürülmesinde etkinliğin artırılmasını teminen -Şirket bünyesinde Yenilenebilir Enerji Bölümünün kurulmasına, -Şirket organizasyonunun bu çerçevede yeniden yapılandırılmasına, -Kurulan bölüme gerekli niteliklere haiz yönetici ve çalışan temin edilmesine, -Kuruluş işlemlerinin 31 Mart 2022 tarihine kadar sonuçlandırılmasına, -Konuyla ilgili gerekli her tür hukuki, finansal ve operasyonel işlemin tesis edilmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010937BIST