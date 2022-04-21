***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 19:32
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.03.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, Gaziantep ilinde inşası devam etmekte olan Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nin T1-T2 Kuleler Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 3.827.386,56 Euro+KDV ve 45.903.260,58 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş. (İşveren) ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. İşveren'den 21.04.2022 (bugün) tarihinde alınan yazı ile, bahsi geçen sözleşme sürecinin iptal edildiği, ilgili sözleşmenin taraflarınca imza altına alınmayacağı ve sözleşmeye konu işlerin başlamayacağı Şirketimize bildirilmiştir. Bu çerçevede, elimizde olmayan sebeplerle, İşveren'in iş yerini teslim alarak işe başlayamaması nedeniyle, sözleşme görüşmeleri olumsuz olarak sona ermiştir. Konuya ilişkin olası gelişmeler ışığında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022798
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0444
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0206
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8941
17:59916,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -5,82
|Açılış
|: 916,73
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7370
|14,7429
|% 0,27
|
|Euro
|15,9086
|15,9265
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,8582
|18,9527
|% -1,26
|
|Frank
|15,3355
|15,4279
|% -0,15
|
|Riyal
|3,9174
|3,9371
|% 0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-18,12
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,87
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,16
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,81
|
Seans Raporu
17:59
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17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS