***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.03.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, Gaziantep ilinde inşası devam etmekte olan Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nin T1-T2 Kuleler Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 3.827.386,56 Euro+KDV ve 45.903.260,58 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş. (İşveren) ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. İşveren'den 21.04.2022 (bugün) tarihinde alınan yazı ile, bahsi geçen sözleşme sürecinin iptal edildiği, ilgili sözleşmenin taraflarınca imza altına alınmayacağı ve sözleşmeye konu işlerin başlamayacağı Şirketimize bildirilmiştir. Bu çerçevede, elimizde olmayan sebeplerle, İşveren'in iş yerini teslim alarak işe başlayamaması nedeniyle, sözleşme görüşmeleri olumsuz olarak sona ermiştir. Konuya ilişkin olası gelişmeler ışığında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022798BIST